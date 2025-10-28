Умар Нурмагомедов сообщил, когда проведет новый бой в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов заявил, что может провести следующий поединок в январе 2026 года.
В субботу в Абу‑Даби в главном карде турнира UFC 321 Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Марио Баутисту. Россиянин поднялся на первое место в рейтинге UFC в легчайшем весе.
«Хочу вернуться в клетку как можно скорее. Скоро будут новости. Январь», — написал Нурмагомедов в социальной сети.
Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, обойдя Шона О’Мэлли после победы над Баутистой. На третьей строчке обновленного рейтинга UFC в легчайшей весовой категории располагается россиянин Петр Ян. Чемпионом в этом дивизионе является Мераб Двалишвили, который подерется с Яном на в Лас-Вегасе 7 декабря.
29‑летний Нурмагомедов за карьеру в ММА одержал 19 побед и потерпел одно поражение.