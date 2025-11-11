Ричмонд
Александр Емельяненко отправится в рехаб вместе с Джигурдой и Волочковой

Боец смешанного стиля примет участие в шоу вместе с другими звездам.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко вместе с другими звездами примет участие в проекте «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!», который стартует 14 ноября.

Антиалкогольный проект соберет звезд и спортсменов, которые столкнулись с зависимостью. Они будут вынуждены прервать свои съемки, гастроли или тренировки, чтобы отправиться в рехаб и побороть свои зависимости с помощью опытного нарколога и его команды.

«Боец поделится своей историей зависимости и сделает шаг навстречу переменам», — отмечается в соцсетях телеканала.

В реалити также участвуют Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Маша Малиновская, Рома Желудь, Хофманнита, Диана Астер, ГАБАР и Евгения Осипова.

Напомним, 44-летний Емельяненко за карьеру в ММА одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, еще один поединок завершился ничьей. Весной спортсмен перенес операцию на позвоночнике. Емельяненко считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. С 2003 года по 2010 он признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе самыми известными спортивными масс-медиа — ESPN, Sherdog, Full Contact Fighter, Mma Weekly, Nokaut. Последний бой в карьере Емельяненко был проведен 4 февраля 2023 года.

