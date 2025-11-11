Александр Емельяненко отправится в рехаб вместе с Джигурдой и Волочковой

Напомним, 44-летний Емельяненко за карьеру в ММА одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, еще один поединок завершился ничьей. Весной спортсмен перенес операцию на позвоночнике. Емельяненко считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. С 2003 года по 2010 он признавался лучшим бойцом ММА в тяжелом весе самыми известными спортивными масс-медиа — ESPN, Sherdog, Full Contact Fighter, Mma Weekly, Nokaut. Последний бой в карьере Емельяненко был проведен 4 февраля 2023 года.