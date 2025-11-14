Глава UFC вмешался в битву взглядов Махачева и Маддалены

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса с Маддаленой в главном бою вечера на турнире UFC 322. Бойцы провели битву взглядов, в ход которой пришлось вмешаться главе UFC Дане Уайту.
Также на пресс-конференции с участием фанатов Махачев сорвал овации, а Маддалена был освистан.
«В Нью-Йорке большая исламская диаспора, а Махачева считают одним из величайших бойцов в истории. Ислам уже очень многого добился в нашем спорте. Поэтому сейчас мы как будто превратились в мусульманскую страну. И я уверен, что Джек ощущает на себе это давление», — сказал Уайт о болельщиках в интервью Fox Sports.
Ранее Махачев и Маддалена провели битву взглядов на одном из небоскробов Нью-Йорка.
На счету 33-летнего Махачева 28 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 27 побед (5 — нокаутом) при одном поражении. В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейры. С тех пор он четырежды успешно защищал чемпионский пояс — последняя защита прошла в январе этого года против бразильца Ренато Мойкано.