Нурмагомедов заявил, что не хочет боя Махачева в Белом доме

Чемпион UFC Ислам Махачев в полусреднем весе, ранее заявил о желании принять в этом турнире. Хабиб Нурмагомедов не хотел бы, чтобы Махачев в следующем году принимал участие в турнире в Белом доме. Об этом он рассказал в «Хасл-влоге» с турнира UFC 322 на «Кинопоиске».
«Ислам если там будет, то это будет большое событие для нас. Но если меня лично спросить, то я бы не хотел, чтобы Ислам там дрался. Почему? Просто не хочу», — заявил Нурмагомедов.
Турнир UFC должен пройти в Белом доме в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.
В ночь на 16 ноября 34-летний Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. После этой победы Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса. На счету Ислама Махачева 28 выигрышей в 29 поединках.