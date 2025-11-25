«Пострелял из РПГ и пулеметов». Легенда UFC — о поездке в Чечню

«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда в жизни мне не подавали столько еды, я ел как король.



Из чего еще стрелял? Была пара пулеметов с ленточной подачей, крутые полноавтоматические АК и AR‑15, пара пистолетов. День удался. Особенно горжусь, что показал себя на стрельбище достойно — ребята сразу поняли, что я не первый раз держу оружие в руках. Скоро выложу кучу фото и видео», — написал Джонс в соцсети, отвечая на вопросы подписчиков.