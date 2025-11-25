«Пострелял из РПГ и пулеметов». Легенда UFC — о поездке в Чечню

По словам 38-летнего американца, его визит был приурочен к дню рождения Адама Кадырова, сыну главы республики Рамзана Кадырова, которому 24 ноября исполнилось 18 лет.
«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда в жизни мне не подавали столько еды, я ел как король.
Из чего еще стрелял? Была пара пулеметов с ленточной подачей, крутые полноавтоматические АК и AR‑15, пара пистолетов. День удался. Особенно горжусь, что показал себя на стрельбище достойно — ребята сразу поняли, что я не первый раз держу оружие в руках. Скоро выложу кучу фото и видео», — написал Джонс в соцсети, отвечая на вопросы подписчиков.
Ранее сообщалось, что Джонс приобрел квартиру в Грозном. В августе этого года легенда UFC посещал Москву и сфотографировался с бойцами ОМОНа на Красной площади.
В июне этого года Джонс завершил карьеру в ММА с результатом 28−1. Он выступал в UFC с 2008 года и в 23 года стал самым молодым чемпионом в истории промоушена, после чего 11 раз успешно защищал свой титул в полутяжелом весе. На закате карьеры Джонс перешел в тяжелый вес, завоевал чемпионский титул, и провел одну успешную защиту.
Единственное поражение в карьере Джонс потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC: The Ultimate Finale 10, когда он был дисквалифицирован за запрещенный удар локтем.