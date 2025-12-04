Гражданский иск к Макгрегору по делу об изнасиловании отозван

В июне 2026 года в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа состоится турнир UFC в Белом доме. Ожидается, что Конор Макгрегор получит место в кард и спустя 5 лет вернется в октагон. В 2024 году 37‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе.