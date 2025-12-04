Гражданский иск к Макгрегору по делу об изнасиловании отозван

Ранее СМИ сообщали, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины в мужском туалете домашней арены «Майами Хит» после четвертого матча финальной серии НБА против «Денвер Наггетс» 9 июня 2023 года. Как утверждала адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал женщину и принудил к близости, однако она смогла отбиться от пристававшего к ней ирландца и сбежала. Прокуратура штата Флорида в октябре 2023 года отказалась выдвигать обвинения в предполагаемом нападении.
В другом деле о сексуальном насилии, рассмотренном Высоким судом Ирландии в 2024 году, Макгрегор был признан виновным. Его обязали выплатить около 250 тысяч долларов компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года.
В июне 2026 года в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа состоится турнир UFC в Белом доме. Ожидается, что Конор Макгрегор получит место в кард и спустя 5 лет вернется в октагон. В 2024 году 37‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе.
Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC. Последний раз по правилам смешанных единоборств Конор Макгрегор дрался с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье, получив травму ноги. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений.