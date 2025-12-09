Ричмонд
Ян ответил на вызов Двалишвили: Лучше обзаведись женой и детьми

Петр Ян отреагировал на вызов, брошенный грузином Мерабом Двалишвили.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 323, в главном событии которого Мераб Двалишвили встретился с Петром Яном. Поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе стал реваншем: в марте 2023-го грузин победил Яна единогласным решением судей, выиграв каждый из пяти раундов.

32-летний россиянин одолел Мераба Двалишвили и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе. Реванш завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49−46; 49−46; 48−47).

Петр Ян в социальных сетях отреагировал на новый вызов, брошенный грузином Мерабом Двалишвили.

«Мераб против Яна — счет 1:1. Вопрос: что произойдет в 2026 году?» — написал Двалишвили.

«В 2026 году, друг мой, тебе лучше обзавестись женой и детьми», — иронично ответил Ян.

Ранее на пресс-конференции перед реваншем Петр Ян подшутил над Двалишвили, отметив, что никогда не видел Мераба в компании девушки.

Петр Ян дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

