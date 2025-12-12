Раскрыта необычная причина поражения Двалишвили от Петра Яна

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 323, в главном событии которого Мераб Двалишвили встретился с Петром Яном. Поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе стал реваншем: в марте 2023-го грузин победил Яна единогласным решением судей, выиграв каждый из пяти раундов.
В Лас-Вегасе 32-летний россиянин одолел Мераба Двалишвили и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе. Реванш завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49−46; 49−46; 48−47).
Мераб Двалишвили в бою с россиянином потерпел первое поражение в 15 последних боях под эгидой UFC. Даниэль Кормье поделился инсайдерской информацией, полученной им от грузинского спортсмена.
«Мераб не размялся перед боем так, как хотел. Он сказал мне, что хотел пойти на разминку после третьего события вечера. Но со-главный бой UFC 323 между Пантожей и Ваном закончился очень быстро, быстрее, чем ожидала команда Мераба. Многие скажут, что это просто оправдание. Но если ты нормально не размялся перед боем, это повлияет на тебя в поединке — физически и эмоционально», — заявил Кормье в эфире ютуб-шоу Good Guy/Bad Guy.
Чемпион UFC Петр Ян прокомментировал свою победу над Мерабом Двалишвили.
«Я не ожидал от него чего-то фантастического. Мы знали, что делает Мераб, исходя из нашего первого поединка и его других боев. Он всегда давит, навязывает высокий темп, угрожает борьбой, кидает корявые удары. С борцами есть стратегия — если ты даешь ему навязывать свой ритм и рвать темп, то он это будет делать. А я старался ломать это своим уроном и точными ударами. Он оказался к этому не готов», — сказал Ян на пресс-конференции.
Петр Ян дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.