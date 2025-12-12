Раскрыта необычная причина поражения Двалишвили от Петра Яна

«Я не ожидал от него чего-то фантастического. Мы знали, что делает Мераб, исходя из нашего первого поединка и его других боев. Он всегда давит, навязывает высокий темп, угрожает борьбой, кидает корявые удары. С борцами есть стратегия — если ты даешь ему навязывать свой ритм и рвать темп, то он это будет делать. А я старался ломать это своим уроном и точными ударами. Он оказался к этому не готов», — сказал Ян на пресс-конференции.