Легендарный боец UFC Сен-Пьер рассказал, как победить Махачева

За карьеру в ММА Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. Единственное поражение россиянин потерпел от бразильца Мартинса в 2015 году на турнире UFC 192.
«Думаю, сейчас Ислам Махачев — лучший боец планеты вне зависимости от весовых категорий. Мне кажется, если бы Ислам снова подрался с Адриано Мартинсом, то победил бы в 9 случаях из 10. Но в тот вечер по Махачеву попали, и он потерпел единственное поражение. Чтобы победить Махачева, нужен парень, который сможет соперничать с ним в борьбе, а также не уступать ему в стойке», — заявил Сен-Пьер в интервью The Break Talk.
«Есть парень, который доставил проблемы Исламу. Он был моим партнером по тренировкам, его зовут Мансур Барнауи. Это было начало карьеры Махачева. Если посмотреть тот бой, он мог сложиться совсем по-другому. Мансур дрался с Исламом именно так, как с ним нужно драться», — добавил канадский боец.
В 2013 году француз Мансур Барнауи проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей на турнире М-1 в Санкт-Петербурге.
Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья высказал мнение о навыках Ислама Махачева, действующего обладателя пояса в полусреднем весе. Ранее Махачев завоевал пояс в категории до 77 кг благодаря победе над Джеком Делла Маддаленой.
«Я был очень впечатлен обманными движениями Ислама. Он продемонстрировал свои финты в титульном поединке против Делла Маддалены. В какой-то момент Ислам даже выполнил 12 обманок подряд перед джебом. Причем он сделал это в поздних раундах! Я обратил на это внимание, это меня впечатлило», — сказал Адесанья в интервью каналу Bangtao Muay Thai.
Ислам Махачев завершил 2025 год лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P). Вторым идет обладатель титула в легком весе Илия Топурия из Испании, тройку лучших замыкает чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев из ОАЭ. Шестое место занимает обладатель чемпионского пояса в легчайшем весе россиянин Петр Ян.