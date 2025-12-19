Легендарный боец UFC Сен-Пьер рассказал, как победить Махачева

«Думаю, сейчас Ислам Махачев — лучший боец планеты вне зависимости от весовых категорий. Мне кажется, если бы Ислам снова подрался с Адриано Мартинсом, то победил бы в 9 случаях из 10. Но в тот вечер по Махачеву попали, и он потерпел единственное поражение. Чтобы победить Махачева, нужен парень, который сможет соперничать с ним в борьбе, а также не уступать ему в стойке», — заявил Сен-Пьер в интервью The Break Talk.