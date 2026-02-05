Легенда UFC назвал россиянина величайшим бойцом в истории

«Хабиб Нурмагомедов — непобедимый, абсолютный чемпион. Побил Конора Макгрегора в крупнейшем бою всех времен. Они продали три миллиона платных трансляций. Это невероятное количество платных трансляций! Есть только один бой, который продал больше трансляций — Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо. Так что, на мой взгляд, величайший боец в истории — это Хабиб», — заявил Кормье в интервью Paramount UFC.