Легенда UFC назвал россиянина величайшим бойцом в истории

Американский боец UFC Даниэль Кормье назвал своего друга, россиянина Хабиба Нурмагомедов, величайшим бойцом всех времен.
«Хабиб Нурмагомедов — непобедимый, абсолютный чемпион. Побил Конора Макгрегора в крупнейшем бою всех времен. Они продали три миллиона платных трансляций. Это невероятное количество платных трансляций! Есть только один бой, который продал больше трансляций — Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо. Так что, на мой взгляд, величайший боец в истории — это Хабиб», — заявил Кормье в интервью Paramount UFC.
На профессиональном уровне провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2021 году по опросу фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова назвали Человеком года в спорте. Свои голоса за него отдали 3% опрошенных россиян. В марте 2022 года Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.
Он закончил карьеру бойца в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.