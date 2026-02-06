Россиянин из PFL: Надо завоевать здесь пояс, потом перейти в UFC

Российскийбоец ММА Ренат Хавалов оценил свои перспективы в ММА и рассказал, что не исключает возможность перехода в UFC, когда в PFL н5 останется соперников.
— Ощущаешь себя восходящей звездой?
— У меня есть цель — стать лучшим. Я хочу драться и соревноватьcz с лучшими. В PFL много хороших парней, я хотел бы со всеми подраться и дойти до пояса. Мне 27 лет, у меня есть время. Я вижу себя на вершине и буду идти к ней.
— Видишь себя и дальше в PFL или есть мысли о UFC?
— В PFL создали рейтинги, я там на восьмом месте. До первого места есть много ребят, с которыми я бы хотел подраться. Я хочу выиграть у них и завоевать пояс. А когда уже никого не останется, то будем разговаривать. Конечно, потом, наверное, уже будет желание перейти в UFC и проверить себя, — сказал Хавалов Sport24.
7 февраля Хавалов проведет поединок против Эдгара Скриверса на турнире PFL в Дубае. Ренат дебютировал в MMA на профессиональном уровне в июле 2019 года — на турнире Gorilla FC в Каспийске выиграл единогласным решением судей у представителя Киргизии Аргена Маратбека уулу. Спустя год в третьем бою техническим нокаутом победил соотечественника Хасана Эсмурзиева и завоевал титул чемпиона организации в легчайшей весовой категории.