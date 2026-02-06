Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис провел финальную битву взглядов

«К сожалению, его не получится победить по очкам. Он слишком умен и слишком хорошо забирает раунды. Если в первом бою с ним Пол Хьюз держался очень близко, то в реванше Усман работал на победу в каждом раунде. Мне нужно будет нанести Усману урон, иначе победы мне не видать. Правда, я не знаю, почувствует ли он мой удар — подбородок лучше держит, когда ты сидишь на ЭПО. Но в целом он слаб в жесткий разменах, мне придется перемалывать его за счет прессинга. Я хочу испортить его план. Я выиграю, и ему придется просить реванш со мной. Но он не заслуживает провести реванш сразу же, ему нужно будет заработать это право. Что касается UFC — он был бы хорош и там. Думаю, ему по силам владеть поясом в UFC», — сказал Дэвис в интервью MMA Fighting.