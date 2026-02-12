Царукян подарил Полу шкуру белого медведя

Своему другу, блогеру Михаилу Литвину, Арман Царукян подарил голову кабана. 29-летний Царукян провел 26 боев в ММА. В его активе 23 победы и 3 поражения. Он дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.