Царукян подарил Полу шкуру белого медведя

Американский блогер получил необычный подарок.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах

Российский боец UFC Арман Царукян сделал подарок американскому блогеру и боксеру Джейку Полу во время его визита в Армению.

«Она настоящая, русская», — заявил Царукян. Пол надел шкуру и пошутил: «Теперь можно идти в клуб».

Своему другу, блогеру Михаилу Литвину, Арман Царукян подарил голову кабана. 29-летний Царукян провел 26 боев в ММА. В его активе 23 победы и 3 поражения. Он дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в легком весе и 15 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Последним боем на данный момент у Царукяна прошел 22 ноября 2025 года на турнире YFC Fight Night встретился с седьмым номером рейтинга лёгкого веса UFC Дэном Хукером одержав победу во втором раунде удушающим приемом.

Джейк Пол — американский блогер, актер и боксер. Боксерские поединки он начал проводить в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своем первом поединке Пол отправил соперника Али Гиба в нокаут.