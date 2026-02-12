Царукян подарил Полу шкуру белого медведя

Российский боец UFC Арман Царукян сделал подарок американскому блогеру и боксеру Джейку Полу во время его визита в Армению.
«Она настоящая, русская», — заявил Царукян. Пол надел шкуру и пошутил: «Теперь можно идти в клуб».
Своему другу, блогеру Михаилу Литвину, Арман Царукян подарил голову кабана. 29-летний Царукян провел 26 боев в ММА. В его активе 23 победы и 3 поражения. Он дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.
Занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в легком весе и 15 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
Последним боем на данный момент у Царукяна прошел 22 ноября 2025 года на турнире YFC Fight Night встретился с седьмым номером рейтинга лёгкого веса UFC Дэном Хукером одержав победу во втором раунде удушающим приемом.
Джейк Пол — американский блогер, актер и боксер. Боксерские поединки он начал проводить в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своем первом поединке Пол отправил соперника Али Гиба в нокаут.