Стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Белом доме

По информации источника, Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в полусреднем весе в бою против ирландца Иана Гарри. Главным событием турнира UFC в Белом доме станет титульный поединок в легком весе между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и временным чемпионом UFC в этой весовой категории американцем Джастином Гейджи.
Турнир UFC в честь 80-летия президента США Дональда Трампа должен пройти 14 июня. По данным The Hill, октагон будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.
Напомним, в ноябре 2025 года Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.
Махачев возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Помимо него, в топ-15 входят Петр Ян и Магомед Анкалаев, а также имеющие российское гражданство Хамзат Чимаев (выступает за ОАЭ) и Арман Царукян (Армения).