Джефф Монсон проведет бой с Иваном Емельяненко в Мариуполе

Иван Емельяненко является самым младшим из трех братьев Емельяненко. В 2023 году он дебютировал в профессиональном ММА и одержал три победы в трех поединках. В декабре 2024 года Емельяненко был приговорен к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе. В сентябре 2025 года 37-летний боец вышел на свободу по УДО.