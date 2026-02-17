Джефф Монсон проведет бой с Иваном Емельяненко в Мариуполе

«Да, мы планируем бой с Емельяненко в апреле в Мариуполе. Точной даты еще нет, но я надеюсь, это будет в конце апреля», — сказал Монсон.
Иван Емельяненко является самым младшим из трех братьев Емельяненко. В 2023 году он дебютировал в профессиональном ММА и одержал три победы в трех поединках. В декабре 2024 года Емельяненко был приговорен к полутора годам лишения свободы по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта в Старом Осколе. В сентябре 2025 года 37-летний боец вышел на свободу по УДО.
В июле 2025 года Монсон провел свой прощальный бой в Евпатории против Максима Щербакова. Поединок завершился ничьей. За 28 лет в ММА Монсон провел 89 боев, в которых одержал 61 победу и потерпел 26 поражений при двух ничейных результатах.
Ранее Монсон трижды встречался с братьями Емельяненко. В ноябре 2011 года в Москве он единогласным решением проиграл Федору Емельяненко, а спустя год в Санкт-Петербурге удушающим приемом победил Александра Емельяненко. В феврале 2022 года Монсон единогласным решением проиграл Александру в бою на голых кулаках.
В 2013 году Монсон переехал из США в Россию и через пять лет получил российский паспорт, впоследствии отказавшись от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан. В октябре 2024 года Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду.