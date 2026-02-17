«Моя мечта». Делла Маддалена — о реванше с Махачевым

Напомним, в ноябре 2025 года Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.
«Моя цель, очевидно, заключается в том, чтобы вернуть чемпионский титул и испытать себя против других парней, всех новых претендентов, и выяснить, кто лучший. Я верю, что смогу взобраться на вершину. Я бы хотел снова получить шанс сразиться с Исламом, это моя мечта. Но Ислам находится на другом этапе карьеры. Надеюсь, я смогу добиться того, чтобы он дал мне реванш», — приводит слова Деллы Маддалены FightWave.
Ранее стало известно, что Ислам Махачев может провести первую защиту титула в полусреднем весе на турнире UFC в Белом доме против ирландца Иана Гарри.
Махачев возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Помимо него, в топ-15 входят Петр Ян и Магомед Анкалаев, а также имеющие российское гражданство Хамзат Чимаев (выступает за ОАЭ) и Арман Царукян (Армения).