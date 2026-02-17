«Моя мечта». Делла Маддалена — о реванше с Махачевым

«Моя цель, очевидно, заключается в том, чтобы вернуть чемпионский титул и испытать себя против других парней, всех новых претендентов, и выяснить, кто лучший. Я верю, что смогу взобраться на вершину. Я бы хотел снова получить шанс сразиться с Исламом, это моя мечта. Но Ислам находится на другом этапе карьеры. Надеюсь, я смогу добиться того, чтобы он дал мне реванш», — приводит слова Деллы Маддалены FightWave.