Пресс-конференция Чимаева вошла в топ-3 по популярности в UFC

Эта цифра стала самой высокой со времен третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье на турнире UFC 264 в июле 2021 года. Тогда за пресс-конференцией с участием спортсменов в прямом эфире наблюдали более 360 тысяч человек.
Рекорд по просмотрам пресс-конференции принадлежит российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору. В 2018 году перед турниром UFC 229 ее смотрели более 505 тысяч зрителей.
Во время битвы взглядов Чимаев ударил Стрикленда ногой.
Поединок Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая.
Хамзат Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года выступает под флагом ОАЭ. На счету 32-летнего бойца 15 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 15 побед (12 — досрочно).
Стрикленд занимает третье место в рейтинге средневеcов UFC. На счету 35-летнего американца 37 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 30 побед (16 — досрочно) и потерпел семь поражений.