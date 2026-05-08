Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-конференция Чимаева вошла в топ-3 по популярности в UFC

Прямая трансляция пресс-конференции бойцов UFC Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда собрала более 210 тысяч зрителей на платформе YouTube.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Эта цифра стала самой высокой со времен третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье на турнире UFC 264 в июле 2021 года. Тогда за пресс-конференцией с участием спортсменов в прямом эфире наблюдали более 360 тысяч человек.

Рекорд по просмотрам пресс-конференции принадлежит российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору. В 2018 году перед турниром UFC 229 ее смотрели более 505 тысяч зрителей.

Во время битвы взглядов Чимаев ударил Стрикленда ногой.

Поединок Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая.

Хамзат Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года выступает под флагом ОАЭ. На счету 32-летнего бойца 15 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 15 побед (12 — досрочно).

Стрикленд занимает третье место в рейтинге средневеcов UFC. На счету 35-летнего американца 37 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 30 побед (16 — досрочно) и потерпел семь поражений.


Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше