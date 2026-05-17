Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут реванш в июле 2026 года

Макгрегору 37 лет. В октябре 2025 года стало известно, что ирландец был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех тестов на допинг. Дисквалификация завершилась в марте 2026-го. Последний бой он провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА.