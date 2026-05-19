Конор Макгрегор возвращается в UFC: чем он занимался 5 лет после ухода

Все ждали его возвращения через год, но прошло уже пять лет. В июле 2026 года Конор Макгрегор вернется в UFC — проведет реванш против Макса Холлоуэя. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264, где сломал ногу в первом раунде трилогии с Дастином Порье. С тех пор мир изменился до неузнаваемости, а сам Конор попробовал себя в бизнесе, кино и даже политике. В этой статье о том, чем жил самый скандальный боец MMA за время своего долгого простоя.