Конор Макгрегор возвращается в UFC: чем он занимался 5 лет после ухода

Все ждали его возвращения через год, но прошло уже пять лет. В июле 2026 года Конор Макгрегор вернется в UFC — проведет реванш против Макса Холлоуэя. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264, где сломал ногу в первом раунде трилогии с Дастином Порье. С тех пор мир изменился до неузнаваемости, а сам Конор попробовал себя в бизнесе, кино и даже политике. В этой статье о том, чем жил самый скандальный боец MMA за время своего долгого простоя.
Жил на пособие и тренировался в сарае
Конор Макгрегор родился в 1988 году в Дублине, в простой рабочей семье. В 12 лет он начал заниматься боксом, а в 18 — смешанными единоборствами. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, он устроился учеником сантехника, но через год бросил работу ради мечты стать бойцом. В те годы Конор жил на пособие по безработице — около 180 евро в неделю. Его девушка Ди Девлин платила за тренировки и поддерживала его материально.
Первые годы в профессиональном ММА были тяжелыми. Конор дрался за гроши в маленьких залах — например, в баскетбольных залах Дублина. Он проигрывал, плакал в раздевалке после поражений и даже уходил из спорта, но каждый раз возвращался. Переломный момент наступил в 2012 году — он завоевал титулы чемпиона в двух весовых категориях в организации Cage Warriors.
В 2013 году Макгрегор подписал контракт с UFC. Дальше все было как в фильме: он быстро стал звездой благодаря громким победам и провокационному поведению. В 2015 году он нокаутировал Жозе Альдо за 13 секунд и стал чемпионом в полулегком весе. В 2016 году победил Эдди Альвареса и стал первым в истории бойцом, который одновременно владел поясами в двух весовых категориях — полулегкой и легкой. После этого был бой с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Конор проиграл, но заработал около 130 миллионов долларов и стал мировой суперзвездой.
Продал виски за миллиард, но новые проекты провалились
Когда Конор еще дрался в UFC, он запустил бренд виски Proper No. Twelve. И это оказалось его лучшим бизнес-решением. Весной 2021 года, прямо перед травмой, он продал контрольный пакет бренда более чем за 100 миллионов долларов. Тогда он возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира по версии Форбс.
Но с годами простоя его личный бренд заметно ослабел. За пять лет Конор не построил ни одного сравнимого по успеху бизнеса. Он пытался рекламировать в соцсетях свое пиво, но проект приносит убытки и обрастает судами. Запустил бренд премиальных сигар — пока тоже без заметного успеха. Открыл паб в Дублине — он работает в минус. Деньги от продажи виски он заработал, но приумножить их так и не получилось.
Сыграл злодея и баллотировался в президенты
Конор давно говорил, что после завершения карьеры хочет покорить Голливуд. В 2024 году он получил такую возможность — сыграл главного злодея Нокса в ремейке культового боевика «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом. Но критики холодно приняли его дебют, и больше Конор нигде не снимался.
С политикой вышло не лучше. Он планировал участвовать в выборах президента Ирландии в 2025 году. Конор даже ездил в Белый дом к Дональду Трампу и делал заявления на антимигрантской повестке. Но опросы показали, что в родной Ирландии его практически никто не поддерживает. В последний момент он снял свою кандидатуру с выборов.
Скандалы, суды и долгожданная свадьба
Эти пять лет запомнились не только бизнес-провалами, но и громкими скандалами. В ноябре 2024 года суд в Ирландии признал Конора виновным в сексуальном насилии над девушкой в дублинском отеле в 2018 году. Были и другие обвинения — часть истцов забирали иски, часть не доходила до суда.
Несмотря на все это, Конор продолжал жить с Ди Девлин, своей невестой, с которой он встречался с 2008 года. В декабре 2023 года у них родился четвертый ребенок. А спустя три года, после 17 лет отношений, Конор все-таки женился. Свадьба прошла в Ватикане. В соцсетях он сменил образ — теперь он позиционирует себя как примерного семьянина и католика.
В октябре 2025 года Конора дисквалифицировали на 18 месяцев за три пропущенных допинг-теста в течение года. Дисквалификацию он отбыл и теперь готовится к бою. Летом 2026 года, в возрасте 37 лет, он вернется в октагон и выйдет против Макса Холлоуэя.
Выход против Макса Холлоуэя летом 2026 года станет для Конора проверкой: остался ли в нем тот самый нокаутирующий удар или пять лет без боя не прошли даром. Ответ узнаем совсем скоро.