Порье высказался о предстоящем бое Макгрегора и Холлоуэя

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье высказался о предстоящем бое между экс-чемпионами Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: INPHO/Tom Hogan via www.imago-images.de/TASS

Макгрегор и Холлоуэй проведут бой на турнире UFC 349 11 июля в Лас-Вегасе.

— У Конора есть мощь. Независимо от травмы, которая у него может быть, мощь остается. Важны и тайминг, и другие вещи, но ударная сила никуда не делась. Это будет настоящая рубка. Конор будет вести с ним кикбоксинг все 25 минут. У него есть шанс на один точный удар.

Макс, безусловно, работает большим объемом ударов, но в категории до 55 кг, когда я дрался с ним в последний раз, у него уже была сила в ударах. И я думаю, что в 170 фунтах он должен бить еще мощнее, потому что Макс теперь реально умеет наносить урон. Он уже не просто «объемный» боксер — он может завершать бои, — приводит слова Порье MMA Junkie.

Спортсмены ранее встречались в 2013 году, тогда Конор Макгрегор одержал победу над Холлоуэем единогласным решением судей.

37-летний Макгрегор провел последний бой в июле 2021 года, проиграв из-за перелома ноги Дастину Порье.


