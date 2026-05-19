Дана Уайт: Мошки в Белом доме — причина не любить бои на улице

Турнир UFC White House назначен на 14 июня 2026 года. В этот день свое 80-летие отметит Дональд Трамп и состоится празднование Дня флага США. Ожидается, что октагон установят прямо на лужайке перед Белым домом. В главном бою вечера подерутся Илия Топурия и американец Джастин Гэтжи.
— Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот черт…» Как только сел в самолет, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решетке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что еще. Это все те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе, — приводит слова Уайта Home of Fight в соцсетях.
Ранее стало известно, что большую часть билетов Дональд Трамп намерен отдать военнослужащим. Отмечается, что для проведения мероприятия возле Белого дома построят временную арену вместимостью около 4300 зрителей.
Глава UFC Уайт добавил, что организаторы бесплатно раздадут 85 тысяч билетов фанатам, которые смогут наблюдать бои с близлежащего парка, где установят большие экраны.