Дана Уайт: Мошки в Белом доме — причина не любить бои на улице

— Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот черт…» Как только сел в самолет, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решетке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что еще. Это все те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе, — приводит слова Уайта Home of Fight в соцсетях.