Миллионы долларов за 15 секунд: самые короткие бои в истории MMA

В ММА много коротких боев и быстрых побед, а также больших гонораров. И иногда эти два фактора пересекаются в одном поединке, создавая истории, когда боец зарабатывает миллионы за считанные секунды. В этой статье — пять самых впечатляющих случаев, когда скорость победы сочеталась с огромными деньгами.
Ронда Роузи: самый крупный гонорар за 17 секунд
В мае 2026 года на дебютном турнире промоушена MVP MMA Ронда Роузи провела бой против Джины Карано. Это было возвращение легенды — последний раз Роузи выходила в клетку в 2016 году, а ее соперница не дралась целых 17 лет. Поединок продлился всего 17 секунд — Ронда поймала соперницу на болевой прием и закончила бой досрочно.
За это время бывшая чемпионка UFC заработала 2,2 миллиона долларов. Ее соперница Джина Карано получила 1,05 миллиона. Если посчитать каждая секунда пребывания Ронды в октагоне, оценивается примерно в 129 тысяч долларов. Промоушен MVP, который организовал этот вечер, принадлежит американскому блогеру и боксеру Джейку Полу — ранее организация занималась только боксерскими боями, но теперь проводит и турниры по ММА.
Это не первый быстрый бой в карьере Роузи. Раньше она побеждала Кэт Зингано за 14 секунд (самый быстрый женский бой в истории UFC). А в 2015 году за 34 секунды расправилась с Бет Коррейей. В 2016 году в бою с Амандой Нуньес ее поединок продлился 48 секунд, но гонорар составил уже 3 миллиона — об этом подробнее читайте чуть ниже.
Конор Макгрегор: 13 секунд и звание первого двойного чемпиона
Бой Конора Макгрегора против Жозе Алдо на UFC 194 вошел в историю. Алдо не проигрывал 10 лет, был чемпионом и семь раз защитил титул. Однако Конору удалось перечеркнуть все это за 13 секунд коротким левым боковым.
Гарантированный гонорар ирландца за этот бой составил 590 тысяч долларов: 500 тысяч за выход на бой и бонус за победу. Но это была лишь вершина айсберга. С учетом доли от продаж платных трансляций (PPV) Макгрегор заработал значительно больше: турнир разошелся тиражом 1,5 миллиона покупок, что принесло ирландцу от 3 до 7,5 миллионов долларов дополнительно.
Этот бой стал последним в карьере Конора, за который он получил меньше миллиона официального гонорара — с тех пор его заработки взлетели до небес. А еще он стал первым в истории бойцом, который одновременно владел поясами в двух весовых категориях.
И снова Ронда Роузи: 3 миллиона за поражение
Этот случай уникален тем, что боец получил огромные деньги за проигранный бой. После поражения нокаутом от Холли Холм в 2015 году Ронда Роузи взяла паузу на год. Когда она вернулась в октагон в конце 2016 года, ее гонорар за выход составил 3 миллиона долларов — на тот момент рекордная сумма для женщины в ММА.
Бой против Аманды Нуньес продлился всего 48 секунд — Ронда снова проиграла, пропустив серию ударов уже в начале первого раунда. Но чек в 3 миллиона был выписан заранее. Получается, каждую секунду этого боя оплатили по 62,5 тысячи долларов. Это доказывает: в мире больших денег гонорар определяется не результатом, а именем бойца и интересом публики.
Фрэнсис Нганну: 1,5 миллиона за нокаут в первом раунде
На том же турнире MVP MMA в мае 2026 года бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну вышел в клетку против бразильца Филипе Линса. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде. Камерунец заработал 1,5 миллиона долларов, а его соперник — 100 тысяч.
Точное время боя комиссия не разглашала, но в тяжелом весе нокауты в первом раунде редко затягиваются дольше пары минут. Для Нганну это была первая победа в новом промоушене после ухода из UFC.
В мире единоборств время — это миллионы долларов, которые могут быть заработаны или потеряны в один миг. И Ронда Роузи по праву главный герой этой истории, потому что никто другой не умел превращать короткие бои в такие длинные суммы на своем банковском счете.