Первый в истории Гран-при Казахстана в MotoGP отложили из-за паводка

Изначально первый в истории Гран-при Казахстана по шоссейно-кольцевым мотогонкам должен был пройти в 2023 году, но его перенесли на этот год. 16 июня планировали провести этап на автодроме «Сокол» в Алма-Ате. Теперь его перенесли на более поздний срок в 2024 году, новая дата пока не объявлена.

«Беспрецедентные погодные условия привели к наводнению по всей Центральной Азии, вызвав чрезвычайную ситуацию в Казахстане и вынудив большую часть населения покинуть свои дома. Со стороны MotoGP было бы неправильно создавать дополнительную нагрузку на власти или службы, которые работают над тем, чтобы помочь десяткам тысяч людей, пострадавших по всей стране.



MotoGP выражает соболезнования и поддержку народу Казахстана и всем, кто пострадал от наводнения в Центральной Азии. Мы надеемся, что страна, регион и населенные пункты смогут восстановиться как можно скорее», — говорится в заявлении на сайте чемпионата.