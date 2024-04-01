Владельцы «Формулы-1» выкупили серию MotoGP за 4,2 млрд евро

MotoGP является самым престижным соревнованием по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Де-факто эта серия представляет собой двухколесный аналог «Формулы-1».

«Мы рады расширить наш портфель ведущих спортивных и развлекательных активов за счёт приобретения MotoGP. MotoGP — это глобальная лига с лояльной, восторженной фанатской базой, захватывающими гонками и финансовым профилем, генерирующим значительные денежные потоки. Кармело и его команда менеджеров создали великолепное спортивное зрелище, которое мы можем распространить на более широкую мировую аудиторию. Бизнес имеет значительные перспективы, и мы намерены развивать спорт для болельщиков MotoGP, команд, коммерческих партнёров и наших акционеров», — сказал президент и генеральный директор Liberty Media Грег Маффей.

Liberty Media получит около 86% акций компании Dorna Sports, которой принадлежат права на MotoGP, на ее дочерние серии Moto2, Moto3 и MotoE, а также на чемпионат мира по Супербайку (WBSK). При этом Dorna сохранит за собой независимое управление этими мотосериями. Сделка официально будет завершена к концу этого года.

Действующим чемпионом MotoGP является итальянец Франческо Баньяя, выступающий за команду «Дукати».