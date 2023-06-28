Борзаковский: российские спортсмены — самые сильные в мире, и на Западе это знают

«Российские спортсмены — самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся. Я думаю, что спортивное руководство сделает все возможное для нашего возвращения, мы еще вернемся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие», — сказал Борзаковский.
Борзаковский является единственным российским олимпийским чемпионом в беговых дисциплинах. В 2015 году легкоатлет перешел на тренерскую работу и стал главным тренером сборной России по легкой атлетике. Сейчас Борзаковский возглавляет комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
В конце марта Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. При этом предложение МОК носит рекомендательный характер и окончательные условия допуска российских спортсменов должны быть определены международными спортивными федерациями. При этом решение МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже пока не принято.