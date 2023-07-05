Чернышенко: Путин помог победить заявке Сочи на Олимпиаду-2014

Личное участие президента России Владимира Путина в подготовке и презентации заявки Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года сыграло решающую роль в победе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который в 2007 году возглавил оргкомитет «Сочи-2014».
«Сказать, что мы тогда перенервничали, — ничего не сказать. Представляете, какая ответственность: президент полетит в Гватемалу, где только что закончилась гражданская война», — сказал Чернышенко, отметив, что по этой части много вопросов возникало у служб, которые обеспечивают безопасность первых лиц государства.
Чернышенко также рассказал, что Путина не смутило предложение принять участие в репетиции презентации заявки. Одним из важных моментов тогда была продолжительность выступления главы государства, поскольку организаторы утвердили весьма жесткий регламент и грозились отключить микрофон в случае нарушения. Сам же Чернышенко, по его словам, рассчитывал благодаря репетиции заранее узнать содержание речи российского лидера. «Президент вышел к пюпитру, говорит: “Засекай!” И про себя речь прочел!» — вспомнил вице-премьер. «И потом, на выступлении, он ровно этот тайминг выдержал», — подчеркнул Чернышенко.