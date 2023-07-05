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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Чернышенко: Путин помог победить заявке Сочи на Олимпиаду-2014

Ровно 16 лет назад, 5 июля 2007 года, в Гватемале состоялась сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой в борьбе за право провести зимние Олимпийские игры 2014 года победил Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Личное участие президента России Владимира Путина в подготовке и презентации заявки Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года сыграло решающую роль в победе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который в 2007 году возглавил оргкомитет «Сочи-2014».

«Сказать, что мы тогда перенервничали, — ничего не сказать. Представляете, какая ответственность: президент полетит в Гватемалу, где только что закончилась гражданская война», — сказал Чернышенко, отметив, что по этой части много вопросов возникало у служб, которые обеспечивают безопасность первых лиц государства.

Чернышенко также рассказал, что Путина не смутило предложение принять участие в репетиции презентации заявки. Одним из важных моментов тогда была продолжительность выступления главы государства, поскольку организаторы утвердили весьма жесткий регламент и грозились отключить микрофон в случае нарушения. Сам же Чернышенко, по его словам, рассчитывал благодаря репетиции заранее узнать содержание речи российского лидера. «Президент вышел к пюпитру, говорит: “Засекай! И про себя речь прочел!» — вспомнил вице-премьер. «И потом, на выступлении, он ровно этот тайминг выдержал», —  подчеркнул Чернышенко.

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 Чернышенко: Путин помог победить заявке Сочи на Олимпиаду-2014
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