Чернышенко: Путин помог победить заявке Сочи на Олимпиаду-2014

Личное участие президента России Владимира Путина в подготовке и презентации заявки Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года сыграло решающую роль в победе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который в 2007 году возглавил оргкомитет «Сочи-2014».

«Сказать, что мы тогда перенервничали, — ничего не сказать. Представляете, какая ответственность: президент полетит в Гватемалу, где только что закончилась гражданская война», — сказал Чернышенко, отметив, что по этой части много вопросов возникало у служб, которые обеспечивают безопасность первых лиц государства.