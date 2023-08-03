В Сомали уволили чиновницу за допуск племянницы на Универсиаду

Министерство спорта Сомали сообщило в соцсетях, что освободило Хадиджу Адан Дахир от должности президента Федерации легкой атлетики страны после скандала на летней Универсиаде.

Ранее Насра Абукар Али из Сомали, пробежавшая 100 метров за 21,81 секунды на Универсиаде в китайском Чэнду, стала предметом критики в социальных сетях. Она отстала от своих соперниц на 10 секунд.

После того как стало известно, что Насра Али Абукар является племянницей главы Федерации легкой атлетики Сомали, а на Универсиаду она попала только благодаря родственным связям, министерство спорта Сомали приняло решение уволить Хадиджу Адан Дахир.