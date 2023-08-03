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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В Сомали уволили чиновницу за допуск племянницы на Универсиаду

Глава федерации легкой атлетики Сомали лишилась своей должности после скандального выступления ее племянницы на Летней Универсиаде.

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Источник: AFP 2023

Министерство спорта Сомали сообщило в соцсетях, что освободило Хадиджу Адан Дахир от должности президента Федерации легкой атлетики страны после скандала на летней Универсиаде.

Ранее Насра Абукар Али из Сомали, пробежавшая 100 метров за 21,81 секунды на Универсиаде в китайском Чэнду, стала предметом критики в социальных сетях. Она отстала от своих соперниц на 10 секунд.

После того как стало известно, что Насра Али Абукар является племянницей главы Федерации легкой атлетики Сомали, а на Универсиаду она попала только благодаря родственным связям, министерство спорта Сомали приняло решение уволить Хадиджу Адан Дахир.

СМИ сообщили, что забег спортсменки стал самым медленным на дистанции 100 метров в истории на международных соревнованиях, а саму легкоатлетку называли «неподготовленной с ограниченным опытом в забегах».

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 В Сомали уволили чиновницу за допуск племянницы на Универсиаду
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