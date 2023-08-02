На Летней Универсиаде спортсменка из Сомали пробежала 100 метров за 21 секунду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239209" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В китайском Чэнду проходит Летняя Универсиада. Изначально она должна была пройти в августе 2021 года, но была перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса, а затем и на 2023 год.

Во время квалификационного забега среди женщин на 100 метров зрителям запомнилась спортсменка из Сомали. Она преодолела короткую дистанцию по 4-й дорожке за 21 секунду.

Спортсменку зовут Насра Абукар Али. Пользовательница Twitter Эльхам Гараад разместила данное видео и сообщила, что спортсменка является племянницей президента сомалийской Федерации легкой атлетики.