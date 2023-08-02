На Летней Универсиаде спортсменка из Сомали пробежала 100 метров за 21 секунду
Пользователи соцсетей называют сомалийскую спортсменку худшей легкоатлеткой в истории международных соревнований.
Пользователи соцсетей называют сомалийскую спортсменку худшей легкоатлеткой в истории международных соревнований.
В китайском Чэнду проходит Летняя Универсиада. Изначально она должна была пройти в августе 2021 года, но была перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса, а затем и на 2023 год.
Во время квалификационного забега среди женщин на 100 метров зрителям запомнилась спортсменка из Сомали. Она преодолела короткую дистанцию по 4-й дорожке за 21 секунду.
Спортсменку зовут Насра Абукар Али. Пользовательница Twitter Эльхам Гараад разместила данное видео и сообщила, что спортсменка является племянницей президента сомалийской Федерации легкой атлетики.
Некоторые пользователи призывают министра спорта Сомали подать в отставку за то, что страну на престижном международном соревновании представляет столь неквалифицированная легкоатлетка, другие — выражают сомнения, что сомалийка ранее бегала в своей жизни.