WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда, сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», — говорится в письме WADA, которое цитирует AFP.

С 2018 года французские антидопинговые органы разделены. За обеспечение контроля и проведение расследований, а также предотвращение употребления допинга отвечает Французское антидопинговое агентство (AFLD). Еще оно может рекомендовать применение к спортсменам конкретных санкций, однако за вынесение решений отвечает — Комиссия по санкциям. В AFLD заявили, что письмо WADA «никоим образом не представляет собой акт давления, а является напоминанием о правилах, которые применяются ко всем антидопинговым организациям во всем мире». В Комиссии по санкциям письмо WADA назвали «настоящим шантажом».