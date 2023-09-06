WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

По информации источника, WADA обвиняет французские антидопинговые органы в недостаточной жесткости по недавним допинговым случаям.
«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда, сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», — говорится в письме WADA, которое цитирует AFP.
С 2018 года французские антидопинговые органы разделены. За обеспечение контроля и проведение расследований, а также предотвращение употребления допинга отвечает Французское антидопинговое агентство (AFLD). Еще оно может рекомендовать применение к спортсменам конкретных санкций, однако за вынесение решений отвечает — Комиссия по санкциям. В AFLD заявили, что письмо WADA «никоим образом не представляет собой акт давления, а является напоминанием о правилах, которые применяются ко всем антидопинговым организациям во всем мире». В Комиссии по санкциям письмо WADA назвали «настоящим шантажом».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.