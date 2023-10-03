Винер — о недопуске российских паралимпийцев: Позор для мира

«Мы проводим шоу, но эти выступления — не шоу Винер, а все чему-то посвящены — Дню защитника Отечества, 9 мая, День матери, День защиты детей, 8 марта. На наших концертах залы переполнены, и в конце все встают и поют гимн России. На наш последний концерт, посвященный Дню Москвы, к нам приехали воины. Приехали на колясках. И когда я сказала: “Всем встать, гимн России”, люди на колясках тоже попытались встать, а они без ног. Когда они уезжали, дети-спортсмены выбежали из раздевалок и им аплодировали. Вот здесь скрывается патриотизм. Как мы можем после такого поведения наших детей выезжать на Олимпиаду в роли “никто”? Я считаю, что такое унижение наша страна не должна терпеть.



Вот сидит рядом со мной наш друг, президент ПКР Павел Рожков. Паралимпийцы, которых убрали с Паралимпиады в Пекине, — это вообще позор! Позор для мира. Обыкновенный фашизм. А сейчас что они сделали? Выбросили Россию из членов МПК, но допустили отдельных людей в роли “никто”. Как “никто”, как беженцы. Как сказала мэр Парижа — пусть россияне выступают в команде беженцев. Неужели мы до этого дойдём? Мои дети на такое не пойдут, а я тем более», — передает слова Винер корреспондент «Чемпионата».