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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Винер — о недопуске российских паралимпийцев: Позор для мира

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась мнением о выступлении спортсменов из России в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы проводим шоу, но эти выступления — не шоу Винер, а все чему-то посвящены — Дню защитника Отечества, 9 мая, День матери, День защиты детей, 8 марта. На наших концертах залы переполнены, и в конце все встают и поют гимн России. На наш последний концерт, посвященный Дню Москвы, к нам приехали воины. Приехали на колясках. И когда я сказала: “Всем встать, гимн России”, люди на колясках тоже попытались встать, а они без ног. Когда они уезжали, дети-спортсмены выбежали из раздевалок и им аплодировали. Вот здесь скрывается патриотизм. Как мы можем после такого поведения наших детей выезжать на Олимпиаду в роли “никто”? Я считаю, что такое унижение наша страна не должна терпеть.

Вот сидит рядом со мной наш друг, президент ПКР Павел Рожков. Паралимпийцы, которых убрали с Паралимпиады в Пекине, — это вообще позор! Позор для мира. Обыкновенный фашизм. А сейчас что они сделали? Выбросили Россию из членов МПК, но допустили отдельных людей в роли “никто”. Как “никто”, как беженцы. Как сказала мэр Парижа — пусть россияне выступают в команде беженцев. Неужели мы до этого дойдём? Мои дети на такое не пойдут, а я тем более», — передает слова Винер корреспондент «Чемпионата».

В июле 2023 года Ирине Винер исполнилось 75 лет. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как тренер Винер-Усманова подготовила целый ряд гимнасток-чемпионок, среди них: Яна Батыршина, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Ирина Чащина, Евгения Канаева, Дарья Дмитриева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Дина и Арина Аверины и другие.

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