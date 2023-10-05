ОКР компенсирует российским спортсменам пропуск Олимпийских игр
Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил выплаты российским спортсменами за пропуск международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.
Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил выплаты российским спортсменами за пропуск международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.
Компенсации предусмотрены для победителей, призеров и участников предыдущих Олимпиад. Они составят от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. Деньги получат только те спортсмены, которые откажутся выступать в нейтральном статусе.
«Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будет выплачено 500 тыс. рублей для золотых медалистов, 350 тыс. рублей — для серебряных и 250 тыс. рублей — для бронзовых. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР.
Точное число спортсменов можно будет назвать только тогда, когда закончится календарный год. Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть “нейтрализованными”. Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, кто является активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпийские комитеты России и Белоруссии до сих пор не получили официальных приглашений на Олимпиаду. В марте этого года глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, если они публично не высказывались в поддержку СВО и не были связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.