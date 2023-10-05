ОКР компенсирует российским спортсменам пропуск Олимпийских игр

«Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будет выплачено 500 тыс. рублей для золотых медалистов, 350 тыс. рублей — для серебряных и 250 тыс. рублей — для бронзовых. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР.



Точное число спортсменов можно будет назвать только тогда, когда закончится календарный год. Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть “нейтрализованными”. Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, кто является активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже», — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.