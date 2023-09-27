Президент ОКР назвал декларации о нейтральном статусе «отречением от страны»

«Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций. С моей точки зрения, идея основателя олимпийского движения барона-де Кубертена была в том, чтобы соревнования проходили в абсолютно мирном русле и давали всем участникам равные возможности, которые предполагают в том числе свободный доступ к стартам без подписания каких-либо документов. Поэтому считаю, что подписание любой бумаги, которую предлагает Международная спортивная федерация или на которой настаивает Международный олимпийский комитет, является стратегической ошибкой этих организаций и абсолютно неприемлемо.



Если человек подписывается, он оформляет, по большому счету, отречение от своей страны. В рекомендациях сказано: нейтральный атлет не должен ассоциироваться не только со своей страной, но и с национальным флагом, гимном, национальным олимпийским комитетом и национальной спортивной федерацией. На мой взгляд, подписывая документы в такой формулировке, спортсмен теряет свою идентичность с Россией. Я с огромным уважением отношусь к труду спортсменов и понимаю, что некоторые из них будут подписывать документы подобного рода и уже подписывают. Но принять это по-человечески не могу. Могу лишь предупредить, объяснить по возможности, на что это может повлиять, какие возникнут последствия», — сказал Поздняков.