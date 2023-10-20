МОК ответил на слова Путина о дискриминации российских спортсменов

19 октября Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил: «Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации».

В МОК утверждают, что условия для участия спортсменов из России и Белоруссии соответствуют Олимпийской хартии.

«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.



Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии.



Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — приводит комментарий пресс-службы МОК ТАСС.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, и только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.