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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК ответил на слова Путина о дискриминации российских спортсменов

МОК не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией.

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Источник: AFP 2023

19 октября Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил: «Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации».

В МОК утверждают, что условия для участия спортсменов из России и Белоруссии соответствуют Олимпийской хартии.

«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.

Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии.

Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — приводит комментарий пресс-службы МОК ТАСС.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, и только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент не решен.

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