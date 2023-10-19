Путин назвал «этнической дискриминацией» отстранение российских спортсменов
Владимир Путин обвинил МОК в политическом давлении на спортсменов. Ранее МОК временно отстранил ОКР из-за включения советов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Владимир Путин обвинил МОК в политическом давлении на спортсменов. Ранее МОК временно отстранил ОКР из-за включения советов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Решения МОК в отношении спортсменов из России являются «этнической дискриминацией», заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава».
«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — приводит слова Путина «РБК Спорт».
В середине октября МОК временно отстранил ОКР, решение которого сочли «нарушением Олимпийской хартии, так как нарушает территориальную целостность Украины». ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным шагом с политической подоплекой.
МОК вместе с тем решительно отверг призывы правительств некоторых стран полностью отстранить спортсменов из России и Белоруссии и осудил невыдачу им виз.
Рекомендации МОК предполагают допуск к турнирам россиян и белорусов в нейтральном статусе на индивидуальные турниры при соблюдении ряда ограничений: для допуска спортсмены должны не поддерживать действия России на Украине и не иметь контрактов с вооруженными силами и спецслужбами. МОК не исключает, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже и в Играх 2026 года в Италии.