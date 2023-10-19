Путин назвал «этнической дискриминацией» отстранение российских спортсменов

Решения МОК в отношении спортсменов из России являются «этнической дискриминацией», заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава».

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — приводит слова Путина «РБК Спорт».

В середине октября МОК временно отстранил ОКР, решение которого сочли «нарушением Олимпийской хартии, так как нарушает территориальную целостность Украины». ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным шагом с политической подоплекой.

МОК вместе с тем решительно отверг призывы правительств некоторых стран полностью отстранить спортсменов из России и Белоруссии и осудил невыдачу им виз.