Журова: в Америке есть офис, где распределяют цитаты Родченкова

«О, Родченков проснулся из небытия. И вообще он ли это говорит теперь? Мы же не знаем, кто пишет от его имени сейчас. Если уж говорить про десять лет, мы и так почти десять лет отбываем это наказание. Такого ни у одной страны не было. Некоторые страны нарушали антидопинговые правила более серьезно, и они не получали такого наказания. Максимум были наказаны отдельные спортсмены, отдельные федерации, а не целая страна.



В Америке, так понимаю, есть некий центральный офис, который распределяет вот такие цитаты, как у Родченкова, по разным спикерам и в разное время, чтобы держать в повестке тему, что Россия плохая. Такой пропагандой они пытаются создать устойчивое общественное мнение», — сказала Журова.