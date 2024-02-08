Журова: в Америке есть офис, где распределяют цитаты Родченкова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала недавнее заявление Григория Родченкова. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала недавнее заявление Григория Родченкова. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что если МОК хочет сохранить свой авторитет, то он должен отстранить российских спортсменов минимум на десять лет.
«О, Родченков проснулся из небытия. И вообще он ли это говорит теперь? Мы же не знаем, кто пишет от его имени сейчас. Если уж говорить про десять лет, мы и так почти десять лет отбываем это наказание. Такого ни у одной страны не было. Некоторые страны нарушали антидопинговые правила более серьезно, и они не получали такого наказания. Максимум были наказаны отдельные спортсмены, отдельные федерации, а не целая страна.
В Америке, так понимаю, есть некий центральный офис, который распределяет вот такие цитаты, как у Родченкова, по разным спикерам и в разное время, чтобы держать в повестке тему, что Россия плохая. Такой пропагандой они пытаются создать устойчивое общественное мнение», — сказала Журова.
В январе 2016 года Григорий Родченков уехал из России в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, после которого МОК в декабре 2017 года отстранил Олимпийский комитет России. Из-за этого российские спортсмены на Олимпийских Играх в Пхенчхане, Токио и Пекине выступали без российского гимна и под нейтральным олимпийским флагом.