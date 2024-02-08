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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Журова: в Америке есть офис, где распределяют цитаты Родченкова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала недавнее заявление Григория Родченкова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что если МОК хочет сохранить свой авторитет, то он должен отстранить российских спортсменов минимум на десять лет.

«О, Родченков проснулся из небытия. И вообще он ли это говорит теперь? Мы же не знаем, кто пишет от его имени сейчас. Если уж говорить про десять лет, мы и так почти десять лет отбываем это наказание. Такого ни у одной страны не было. Некоторые страны нарушали антидопинговые правила более серьезно, и они не получали такого наказания. Максимум были наказаны отдельные спортсмены, отдельные федерации, а не целая страна.

В Америке, так понимаю, есть некий центральный офис, который распределяет вот такие цитаты, как у Родченкова, по разным спикерам и в разное время, чтобы держать в повестке тему, что Россия плохая. Такой пропагандой они пытаются создать устойчивое общественное мнение», — сказала Журова.

В январе 2016 года Григорий Родченков уехал из России в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, после которого МОК в декабре 2017 года отстранил Олимпийский комитет России. Из-за этого российские спортсмены на Олимпийских Играх в Пхенчхане, Токио и Пекине выступали без российского гимна и под нейтральным олимпийским флагом.

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