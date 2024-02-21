Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Играх в Париже

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что не будет смотреть Олимпийские игры в Париже и болеть там за россиян в случае их выступления в нейтральном статусе.

«Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что на Олимпийские игры в Париже могут отобраться до 100 россиян.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.