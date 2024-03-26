Винер назвала россиян, которые выступят на ОИ «командой бомжей»

"Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.

Я могу сказать только одно, если бы все спортсмены со всего мира выступали в нейтральном статусе и каждая страна бы понимала, что это ее спортсмен выступает, и что ее спортсмен стоит на пьедестале в нейтральном статусе, тогда другое дело. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России. Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на «похоронный марш» вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОК не допущены ни в каком статусе«, — приводит слова Винер “РИА Новости Спорт”.