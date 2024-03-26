Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Молдавия
Каймановы Острова
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Локомотив
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Вегас
ОТ
12
Все события
16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Винер назвала россиян, которые выступят на ОИ «командой бомжей»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает унизительным выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

"Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.

Я могу сказать только одно, если бы все спортсмены со всего мира выступали в нейтральном статусе и каждая страна бы понимала, что это ее спортсмен выступает, и что ее спортсмен стоит на пьедестале в нейтральном статусе, тогда другое дело. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России. Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на «похоронный марш» вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОК не допущены ни в каком статусе«, — приводит слова Винер “РИА Новости Спорт”.

В МОК 19 марта сообщили, что на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия.

 Тим Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою
В Азербайджане отреагировали на информацию о назначении Черчесова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь