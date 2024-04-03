Министр спорта Франции: угрозы теракта на ОИ-2024 не существует
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила об отсутствии угрозы террористической атаки, нацеленной на церемонию открытия Олимпийских игры в Париже. Об этом сообщает L'Equipe.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила об отсутствии угрозы террористической атаки, нацеленной на церемонию открытия Олимпийских игры в Париже. Об этом сообщает L'Equipe.
Ранее сообщалось, что главное управление внутренней безопасности Франции серьезно обеспокоено возможностью террористической атаки на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Мы следим за террористической угрозой со всей необходимой бдительностью. На данный момент никакой террористической угрозы не существует. Церемония открытия соревнований на Сене остается центральным торжественным событием. Да, план Б существует, но мы не планируем его использовать», — сказал Удеа-Кастера.
Террористическая угроза выросла на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, произошедшего 22 марта.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.