Министр спорта Франции: угрозы теракта на ОИ-2024 не существует

Ранее сообщалось, что главное управление внутренней безопасности Франции серьезно обеспокоено возможностью террористической атаки на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Мы следим за террористической угрозой со всей необходимой бдительностью. На данный момент никакой террористической угрозы не существует. Церемония открытия соревнований на Сене остается центральным торжественным событием. Да, план Б существует, но мы не планируем его использовать», — сказал Удеа-Кастера.