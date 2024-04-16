В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2024 в Париже: видео
В греческой Древней Олимпии зажгли огонь для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает ТАСС.
В греческой Древней Олимпии зажгли огонь для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает ТАСС.
Огонь традиционно зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. Но, сегодня в Древней Олимпии была облачная погода, поэтому огонь зажгли от пламени, полученного от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии, она прошла накануне. Как сообщил «РИА Новости Спорт» руководитель пресс-службы греческого НОК Димос Булукос, на случай непогоды хранят огонь, полученный на репетиции.
Первым факелоносцем олимпийского огня в Греции станет олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос, после чего начнется 11-дневная эстафета по стране. 26 апреля огонь Олимпийских игр вернется в Афины, где его передадут организаторам Олимпиады. Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал справедливым решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.
В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях.