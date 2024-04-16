В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2024 в Париже: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e5861b2af067150f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241182" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Огонь традиционно зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. Но, сегодня в Древней Олимпии была облачная погода, поэтому огонь зажгли от пламени, полученного от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии, она прошла накануне. Как сообщил «РИА Новости Спорт» руководитель пресс-службы греческого НОК Димос Булукос, на случай непогоды хранят огонь, полученный на репетиции.

Первым факелоносцем олимпийского огня в Греции станет олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос, после чего начнется 11-дневная эстафета по стране. 26 апреля огонь Олимпийских игр вернется в Афины, где его передадут организаторам Олимпиады. Эстафета огня по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал справедливым решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.