Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Чехия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Латвия
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Кадис
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
ЦСКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Польша
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Бостон
Все события
13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Яна Батыршина и Гекдениз Карадениз стали послами Игр БРИКС

Спортивные Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

В рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошла церемония посвящения в послы Игр БРИКС. Послами стали серебряный призер Олимпийских игр 1996 года гимнастка Яна Батыршина и бывший полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» турок Гекдениз Карадениз.

«Я очень рада стать послом Игр БРИКС, которые пройдут на моей исторической родине. Казань — один самых спортивных городов нашей страны, где не раз проходили международные крупнейшие соревнования на самом высочайшем уровне. И я уверена, что Игры БРИКС запомнятся надолго. Я очень счастлива стать послом и быть причастной к такому грандиозному событию», — приводит слова Яны Батыршиной ТАСС.

Турок Гекдениз Карадениз играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба футболист дважды становился чемпионом России — в 2008 и 2009 годах. Карадениз провел 226 матчей в РПЛ, в которых забил 39 голов.

БРИКС — межгосударственное объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Спортивные Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня этого года.

На состязания в Казани в 2024 году съедутся спортсмены всех стран объединения. Всего мероприятие посетят атлеты из 50 различных стран. В 2016 году в Индии были проведены первые соревнования между участниками из стран БРИКС (на тот момент в объединение входило только 5 стран). Соревнования стали ежегодными, вторые Игры состоялись в Гуанчжоу. В период с 2019 по 2021 год Игры БРИКС не проводились. Последние на данный момент соревнования прошли в 2023 году в южноафриканском Дурбане.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь