Яна Батыршина и Гекдениз Карадениз стали послами Игр БРИКС

В рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошла церемония посвящения в послы Игр БРИКС. Послами стали серебряный призер Олимпийских игр 1996 года гимнастка Яна Батыршина и бывший полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» турок Гекдениз Карадениз.

«Я очень рада стать послом Игр БРИКС, которые пройдут на моей исторической родине. Казань — один самых спортивных городов нашей страны, где не раз проходили международные крупнейшие соревнования на самом высочайшем уровне. И я уверена, что Игры БРИКС запомнятся надолго. Я очень счастлива стать послом и быть причастной к такому грандиозному событию», — приводит слова Яны Батыршиной ТАСС.

Турок Гекдениз Карадениз играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба футболист дважды становился чемпионом России — в 2008 и 2009 годах. Карадениз провел 226 матчей в РПЛ, в которых забил 39 голов.

БРИКС — межгосударственное объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Спортивные Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня этого года.

На состязания в Казани в 2024 году съедутся спортсмены всех стран объединения. Всего мероприятие посетят атлеты из 50 различных стран. В 2016 году в Индии были проведены первые соревнования между участниками из стран БРИКС (на тот момент в объединение входило только 5 стран). Соревнования стали ежегодными, вторые Игры состоялись в Гуанчжоу. В период с 2019 по 2021 год Игры БРИКС не проводились. Последние на данный момент соревнования прошли в 2023 году в южноафриканском Дурбане.