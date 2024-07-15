Правительство выделит более 274 млн рублей для призеров Игр БРИКС
Правительство Российской Федерации выделит более 274 млн рублей на поощрение победителей и призеров Спортивных игр стран БРИКС. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Правительство Российской Федерации выделит более 274 млн рублей на поощрение победителей и призеров Спортивных игр стран БРИКС. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Чемпионы Игр БРИКС получат вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей. Серебряным медалистам выплатят по 179,2 тыс. рублей, а бронзовым — по 107,5 тыс. рублей. Вознаграждение будет выплачиваться за каждую завоеванную награду.
Также предусмотрены выплаты для тренеров, которые подготовили призеров Игр БРИКС. Они составят около 40% от выплат их подопечным. Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей.
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Полный текст документа будет опубликован позднее.
Спортивные игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Российские спортсмены одержали победу в медальном зачете, завоевав 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую медаль.