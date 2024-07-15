Правительство выделит более 274 млн рублей для призеров Игр БРИКС

Чемпионы Игр БРИКС получат вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей. Серебряным медалистам выплатят по 179,2 тыс. рублей, а бронзовым — по 107,5 тыс. рублей. Вознаграждение будет выплачиваться за каждую завоеванную награду.

Также предусмотрены выплаты для тренеров, которые подготовили призеров Игр БРИКС. Они составят около 40% от выплат их подопечным. Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей.

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Полный текст документа будет опубликован позднее.