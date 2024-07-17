Роднина уверена, что США не лишат права проведения Олимпиад

Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «закон Родченкова», который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Данный закон используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов, которые в январе 2021 года на соревнованиях в стране сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, все пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио и около половины из них будут участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«У каждой страны свои внутренние законы, пускай разбираются. Мы хотим посмотреть на это, наши разборки уже закончились. Уверена, что американцы не лишатся права проведения Олимпиады.



Мне кажется, что WADA захочет показать свою силу, мощь и значимость. Но Всемирное антидопинговое агентство не может быть выше МОКа и внутренних законов страны. Ведь WADA — организация, утвержденная другими странами. Она не имеет юридического права быть выше. Конечно, мы все боремся за чистоту олимпийского движения, но WADA слишком сильно перетягивает одеяло на себя. Когда есть право чего‑то лишать, должно быть и право что‑то отстаивать. Пока WADA не предложило ничего для чистоты спорта, они вводят только запреты», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».