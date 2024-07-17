Фетисов поддержал идею лишить США права проводить Олимпиады

Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «закон Родченкова», который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В WADA считают, что данный закон не соответствует антидопинговому кодексу.

«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», — приводит ТАСС слова Фетисова.

«Закон Родченкова» используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов, которые в январе 2021 года на внутрикитайских соревнованиях сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, все пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио и около половины из них будут участвовать в Олимпийских играх в Париже.