Фетисов поддержал идею лишить США права проводить Олимпиады
Ранее почетный президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд отметил, что USADA может быть лишено статуса соответствия WADA.
Ранее почетный президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд отметил, что USADA может быть лишено статуса соответствия WADA.
Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «закон Родченкова», который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В WADA считают, что данный закон не соответствует антидопинговому кодексу.
«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», — приводит ТАСС слова Фетисова.
«Закон Родченкова» используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов, которые в январе 2021 года на внутрикитайских соревнованиях сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, все пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио и около половины из них будут участвовать в Олимпийских играх в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.