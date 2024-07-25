Итальянский Турин вошел в заявку Франции на зимнюю Олимпиаду
Мэр Турина Стефано Ло Руссо сообщил, что на зимних Олимпийских играх в 2030 году город примет соревнования по конькобежному спорту.
Мэр Турина Стефано Ло Руссо сообщил, что на зимних Олимпийских играх в 2030 году город примет соревнования по конькобежному спорту.
Ранее на 142-й сессии МОК было объявлено, что Французские Альпы выбраны столицей проведения Олимпийских игр 2030 года.
«С гордостью сообщаю, что Турин вошел в эту заявку: мы выдвинули “Овал Линготто” в качестве места проведения соревнований по конькобежному спорту, как это было в 2006 году, когда Турин был хозяином Олимпиады. Поистине необыкновенное достижение для нашего города и региона, результат работы этих месяцев, которую мы провели в сотрудничестве с регионом Пьемонт, с губернатором Альберто Чирио, который вернет олимпийский дух на нашу территорию», — написал Ло Руссо в одной из своих соцсетей.
Олимпиада-2030 будет проведена в двух регионах на юго-востоке Франции — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Административными центрами этих регионов являются Лион и Марсель. Франция примет зимние Олимпийские игры в четвертый раз. Ранее в стране прошли Игры в 1924, 1968 и 1992 годах.
Зимние Олимпийские игры в 2026 году примут Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия).