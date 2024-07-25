Итальянский Турин вошел в заявку Франции на зимнюю Олимпиаду

«С гордостью сообщаю, что Турин вошел в эту заявку: мы выдвинули “Овал Линготто” в качестве места проведения соревнований по конькобежному спорту, как это было в 2006 году, когда Турин был хозяином Олимпиады. Поистине необыкновенное достижение для нашего города и региона, результат работы этих месяцев, которую мы провели в сотрудничестве с регионом Пьемонт, с губернатором Альберто Чирио, который вернет олимпийский дух на нашу территорию», — написал Ло Руссо в одной из своих соцсетей.