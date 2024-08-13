«Матч ТВ» покажет соревнования Паралимпиады с участием россиян

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.
«Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них, фактически, основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете.
Многие спортсмены имеют опыт выступления на Паралимпиадах, неоднократно поднимались на пьедестал почета и знают вкус больших побед. Каждый паралимпиец — уже герой, ярчайший пример безграничной силы духа и человеческих возможностей. С большой гордостью покажем выступления наших ребят на каналах “Матч!” и обсудим их в студиях “Все на Матч!”. В Париже будут работать несколько наших съемочных групп, так что в эфире “Матч ТВ” и на нашем сайте будет много эксклюзивных материалов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в оргкомитет Игр спортивные заявки на 92 спортсменов. В парижской Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису и по два в триатлоне и тхэквондо. В состав российской команды вошли 46 чемпионов и призеров Паралимпийских игр, более 50 заслуженных мастеров спорта.
Российские паралимпийцы будут выступать в качестве нейтральных Паралимпийских атлетов (NPA). Им запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.
На Паралимпиаде будут разыграны 549 комплектов наград в 22 видах спорта.