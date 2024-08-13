«Матч ТВ» покажет соревнования Паралимпиады с участием россиян

«Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них, фактически, основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете.



Многие спортсмены имеют опыт выступления на Паралимпиадах, неоднократно поднимались на пьедестал почета и знают вкус больших побед. Каждый паралимпиец — уже герой, ярчайший пример безграничной силы духа и человеческих возможностей. С большой гордостью покажем выступления наших ребят на каналах “Матч!” и обсудим их в студиях “Все на Матч!”. В Париже будут работать несколько наших съемочных групп, так что в эфире “Матч ТВ” и на нашем сайте будет много эксклюзивных материалов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.