Губерниев высказался об Олимпийских играх в Париже

«Вот ведь интересно, Олимпиада в Париже уже стала историей, но прошедшие Игры все еще будоражат умы россиян!!! А ведь телетрансляций из Франции не было!!! Но все усиленно следили и продолжают обсуждать!!! А это значит — нам Олимпиада интересна!!! Мне спортивная составляющая игр понравилась очень, косяки организаторов общеизвестны… А раздражение — эмоция приятная… Главное — нет равнодушных… Как, например, и к моему скромному творчеству…» — написал Губерниев в телеграм-канале.
Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли единственную серебряную награду нашей сборной в парном разряде теннисного турнира.
Общий медальный зачет на Олимпиаде выиграла сборная США. Американцы завоевали 126 наград из них: 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. Сборная США не проигрывает общий зачет на летних Олимпиадах с 2008 года.
Голливудский актер Том Круз спустился с крыши стадиона «Стад де Франс» на церемонии закрытия Олимпиады. 62-летний Круз забрал олимпийский флаг и уехал со стадиона на мотоцикле. После этого он заехал в самолет и отправился в Лос-Анджелес, который примет следующие летние Олимпийские игры в 2028 году.