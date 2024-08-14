Губерниев высказался об Олимпийских играх в Париже

«Вот ведь интересно, Олимпиада в Париже уже стала историей, но прошедшие Игры все еще будоражат умы россиян!!! А ведь телетрансляций из Франции не было!!! Но все усиленно следили и продолжают обсуждать!!! А это значит — нам Олимпиада интересна!!! Мне спортивная составляющая игр понравилась очень, косяки организаторов общеизвестны… А раздражение — эмоция приятная… Главное — нет равнодушных… Как, например, и к моему скромному творчеству…» — написал Губерниев в телеграм-канале.