Том Круз выполнил трюк на закрытии Олимпийских игр: видео
Голливудский актер Том Круз спустился с крыши стадиона «Стад де Франс» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
Голливудский актер Том Круз спустился с крыши стадиона «Стад де Франс» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
62-летний Круз забрал олимпийский флаг и уехал со стадиона на мотоцикле. После этого он заехал в самолет и отправился в Лос-Анджелес, который примет следующие летние Олимпийские игры в 2028 году.
Также в Лос-Анджелесе флаг встретили группа Red Hot Chili Peppers, рэперы Снуп Дог и Доктор Дре и исполнительница Билли Айлиш.
Общий медальный зачет летних Олимпийских игр в Париже выиграла сборная США. Американцы завоевали 126 наград из них: 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. Сборная США не проигрывает общий зачет на летних Олимпиадах с 2008 года.