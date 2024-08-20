25 тысяч полицейских обеспечат безопасность на Паралимпиаде

«Обеспечивать безопасность этих Паралимпийских игр будут 25 тысяч сотрудников сил правопорядка. Также будут задействованы около 10 тысяч сотрудников частных охранных предприятий», — приводит слова Дарманена ТАСС.
Также министр внутренних дел Франции отметил, что в Париже и столичном регионе будут, в частности, мобилизованы полицейские спецподразделения.
XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
Ранее стало известно, что к участию в Паралимпиаде допущено 90 спортсменов из России.
«Мы три месяца назад подали заявку на 305 человек, не было ясно, кто пройдет отбор. Практически на всех пришли подтверждения, были отказы по 17 людям, одного отстояли. Почти никто из основных спортсменов не попал в их число. Нам было несложно формировать команду. Делегация — 153 человека, в нее входят 90 спортсменов и два ведущих. До конца неясно по четверым спортсменам. Они все прошли проверку на нейтральность, но возникли вопросы, работаем с посольством, с МПК, чтобы получить ответ», — приводит слова главы ПКР Павла Рожкова «РИА Новости Спорт».
По словам Рожкова, почти в полном составе спортсмены из России будут представлены в соревнованиях по легкой атлетике и в плавании, немного усеченный состав в настольном теннисе, по два человека в паратхэквондо и триатлоне.
Российские паралимпийцы будут выступать в качестве нейтральных Паралимпийских атлетов (NPA). Им запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.
На Паралимпиаде разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.