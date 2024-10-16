Топ спортивных рекордов, которые никогда не будут побиты

В 1962 году в игре против «Нью-Йорк Никс» баскетболист набрал 100 очков, а его команда одержала победу со счетом 169:147. Чемберлен сделал да 36 точных двухочковых бросков и реализовал 28 штрафных бросков. Только Коби Брайант из «Лейкерс» приблизился к этому достижению в 2006 году, набрав за один матч против «Торонто Рэпторс» 81 очко.