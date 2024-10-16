Топ спортивных рекордов, которые никогда не будут побиты

Галина Чистякова — мировой рекорд в прыжках в длину
Галина Чистякова выступала в двух дисциплинах: прыжок в длину и тройной прыжок.
В 1988 году, на «Мемориале братьев Знаменских», которые были отборочными соревнованиями к Олимпиаде в Сеуле, Чистякова выполнила прыгнула в длину на 7,52 м, побив прошлый рекорд на 7 см. Перед Олимпийскими играми спортсменка получила повреждение и завоевала в Сеуле лишь бронзовую награду с результатом 7,11 м.
Напомним, на Олимпийских играх в Париже, которые прошли с 26 июля по 11 августа, соревнования по прыжкам в длину выиграла американка Тара Дэвис-Вудхолл с результатом 7,10 м.
Маргарет Корт — количество титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде
В 1973 году австралийская теннисистка Маргарет Корт выиграла Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США. Эти три титула на турнирах Большого шлема стали для Маргарет последними в карьере и довели общее число побед в одиночном разряде до 24-х.
Ближе всего к достижению Корт приблизилась Штеффи Граф с 22 титулами на турнирах Большого шлема и Серена Уильямс — 23 титула. Но превзойти это достижение в женском одиночном разряде пока никто не смог.
Юрий Седых — мировой рекорд в метании молота
Седых — легендарный представитель мировой легкой атлетики. Он впервые выступил на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, где сенсационно завоевал золотую награду с результатом 77,52 м. Седых опередил действующего чемпиона Олимпиады соотечественника Анатолия Бондарчука и еще одного представителя СССР Алексея Спиридонова.
В 1986 году Седых на чемпионате Европы в Штутгарте в очередной раз побил мировой рекорд, метнув молот на 86,74 м.
На Олимпийский играх в Париже 22-летний канадский спортсмен Итэн Кецберг завоевал золото с результатом 84,12 м.
Наталья Лисовская — мировой рекорд в толкании ядра
Наталья Лисовская жена Юрия Седых, который скончался в сентябре 2021 года. Они единственная в мире пара, которая обладает одними из старейших рекордов мира.
Впервые Лисовская побила мировой рекорд в 1984 году, толкнув ядро на 22,53 м. Спустя три года на соревнованиях в Москве спортсменка дважды улучшила свое достижение. В первой попытке Наталья толкнула ядро на 22,60 м, а в следующей — на 22,63 м.
На Олимпийских играх в Париже соревнования в толкании ядра выиграла Йемиси Огунлейе из Германии с результатом 20,00 м.
Уилт Чемберлен — рекорд по количеству набранных очков в одном матче НБА
Один из самых давних рекордов в спорте принадлежит игроку клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Уорриорз» (сейчас эта команда называется «Голден-Стэйт Уорриорз» — Прим.ред.) Уилту Чемберлену.
В 1962 году в игре против «Нью-Йорк Никс» баскетболист набрал 100 очков, а его команда одержала победу со счетом 169:147. Чемберлен сделал да 36 точных двухочковых бросков и реализовал 28 штрафных бросков. Только Коби Брайант из «Лейкерс» приблизился к этому достижению в 2006 году, набрав за один матч против «Торонто Рэпторс» 81 очко.
Флоренс Гриффит-Джойнер — мировой рекорд в беге на 100 и 200 метров
Карьера Гриффит-Джойнер была короткой и яркой. К рекордам американки много вопросов, но все-же они официально зафиксированы. В 1988 году на отборочных соревнованиях к Олимпиаде она установила мировой рекорд на самой престижной в легкой атлетике дистанции, пробежав 100 м за 10.49 секунды. Рекорд засчитали, несмотря на сильный попутный ветер.
Спустя несколько месяцев на Олимпийских играх в Сеуле Гриффит-Джойнер стала трехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золотые медали на дистанциях 100 и 200 м, а также эстафете 4×100 м. В полуфинальном забеге на дистанции 200 м американка установила еще один мировой рекорд, пробежав с результатом 21.34 секунды.
На Олимпийских играх в Париже Жюльен Альфред из Сент-Люсии одержала победу в беге на 100 м с результатом 10.72 секунды. А в беге на 200 м чемпионкой стала американка Габриэль Томас, преодолев дистанцию за 21.83 секунды.
Жюст Фонтен — рекорд по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира по футболу
Французский нападающий Жюст Фонтен отметился 13 голами на чемпионате мира в 1958 году, который прошел в Швеции. Сборная Франции на этом турнире завоевала бронзовые награды, а Фонтен забил голы в ворота сборной Парагвая, Югославии, Шотландии, Северной Ирландии, Бразилии и ФРГ. В матче за бронзовые медали с ФРГ нападающий оформил покер (четыре гола, забитых одним игроком в одном матче — Прим.ред.).
Вторым бомбардиром на ЧМ-1958 стал легендарный Пеле, он забил шесть мячей в ворота соперников. Сборная Бразилии выиграла этот турнир, обыграв в финале Швецию со счетом 5:2.
Уэйн Гретцки — количество очков и заброшенных шайб за карьеру в НХЛ
Канадский нападающий Уэйн Гретцки известен по выступлениям в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гретцки обладает снайперским рекордом в регулярных чемпионатах лиги. Он забросил 894 шайбы.
Также Гретцки за карьеру набрал больше всех очков (2857) и сделал наибольшее количество результативных передач (1963). Хоккеист завершил профессиональную карьеру в апреле 1999 года.
Единственный, кто может побить это достижение в обозримом будущем — российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который приближается к снайперскому рекорду Гретцки, сейчас на счету 39-летнего хоккеиста 853* заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
*по состоянию на 16 октября 2024 года.