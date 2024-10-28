Коу пообещал не допустить участия в стартах легкоатлетов из РФ

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м 1980 и 1984 годов, а также двукратный серебряный призер на дистанции 800 метров. В 2015 году Коу возглавил международную федерацию. В августе 2023 года Коу во второй раз был переизбран на пост президента организации на безальтернативных выборах. Срок его полномочий составляет четыре года и будет последним для британца.