Коу пообещал не допустить участия в стартах легкоатлетов из РФ

Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольга Саладуха провела встречу с Себастьяном Коу в Скопье во время Конвенции Европейской федерации легкой атлетики.
По словам Саладухи, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Коу заверил, что российские и белорусские атлеты останутся вне международных соревнований, независимо от того, выступают ли они под национальным или нейтральным флагами.
Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м 1980 и 1984 годов, а также двукратный серебряный призер на дистанции 800 метров. В 2015 году Коу возглавил международную федерацию. В августе 2023 года Коу во второй раз был переизбран на пост президента организации на безальтернативных выборах. Срок его полномочий составляет четыре года и будет последним для британца.
Себастьян Коу является одним из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Выборы нового главы организации пройдут в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне 2025 года.