Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коу пообещал не допустить участия в стартах легкоатлетов из РФ

Об этом сообщается в Telegram-канале комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольга Саладуха провела встречу с Себастьяном Коу в Скопье во время Конвенции Европейской федерации легкой атлетики.

По словам Саладухи, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Коу заверил, что российские и белорусские атлеты останутся вне международных соревнований, независимо от того, выступают ли они под национальным или нейтральным флагами.

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м 1980 и 1984 годов, а также двукратный серебряный призер на дистанции 800 метров. В 2015 году Коу возглавил международную федерацию. В августе 2023 года Коу во второй раз был переизбран на пост президента организации на безальтернативных выборах. Срок его полномочий составляет четыре года и будет последним для британца.

Себастьян Коу является одним из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Выборы нового главы организации пройдут в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне 2025 года.